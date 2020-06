Golden glänzte der Sarg, Kapellen spielten, Prediger predigten und der Präsidentschaftskandidat der Demokraten Joe Biden nutzte die Gelegenheit, per Videobotschaft um farbige Wähler zu buhlen. Halleluja! Die Grablegung des George Floyd aus Minneapolis kam einem Staatsbegräbnis gleich. Erst mit seinem Tod gelang Floyd der Sprung vom „Criminal to Hero in a Moment“, wie die attraktive

Der Beitrag Blackbox KW 24 – Die große Selbstbezichtigung erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Stephan Paetow.