1 Aktie im Warren-Buffett-Stil zum Vererben, die sogar in der Coronaviruskrise zulegt

Warren Buffett liebt Unternehmen, deren Zukunft er prognostizieren kann. Dies funktioniert nicht mit Technologiewerte oder neu aufkommenden Trends, sondern nur mit etablierten stabilen Firmen, deren Produkte auch noch in zehn bis 20 Jahren benötigt werden. Hier kann er relativ sicher die zukünftigen Cashflows prognostizieren und so einen Unternehmenswert berechnen.

Ich stelle dir an dieser Stelle Woche für Woche Unternehmen vor, die in etwa seinen Kriterien entsprechen. Wer Interesse daran hat, kann gern regelmäßig vorbeischauen. Diese Woche ist es eine Firma namens Essity AB (WKN: A2DS20).

Aber welches Geschäft betreibt und wie entwickelt sie sich?

Dies ist Essity’s Geschäftsmodell

Das Unternehmen aus dem schwedischen Stockholm beschäftigt etwa 46.000 Mitarbeiter und verkauft seine Produkte in über 150 Ländern der Welt, was die breite regionale Aufstellung verdeutlicht.

Es produziert und verkauft Produkte aus dem Bereich Körperpflege, zum Beispiel Taschentücher, Hygieneprodukte, Seifen, Babypflegeprodukte, Toilettenpapier, Pflaster, Kompressionsstrümpfe, Zahnspangen, Haushaltstücher und viele ähnliche Güter des täglichen Bedarfs. So teilen sich die Segmente in Personal Care, Consumer Tissue und Professional Hygiene auf. Essity ist Marktführer für Hygiene- und Inkontinenzprodukte.

Die Produkte werden einerseits über den Handel angeboten oder direkt an Universitäten, Gesundheitseinrichtungen, Industriefirmen, Restaurants, Hotels, Vereine und andere öffentliche Einrichtungen verkauft. Zu den bekannten Marken gehören beispielsweise Tempo, Zewa, TENA oder Leukoplast.

Zwar notiert die Aktie erst seit 2017 eigenständig an der Börse, weil das Unternehmen vorher zu Svenska Cellulosa (WKN: 856193) gehörte, aber seinen Ursprung fand es schon 1849. Aktionäre hätten ihre Anteile also schon mehrmals vererben können, was noch einmal die Qualität und Substanz der Produkte unterstreicht. Der Name Essity wurde übrigens von „essentiell“, also unbedingt notwendig, abgeleitet, was auf die Produkte zu 100 % zutrifft.

Auch in der Krise stark

Wie krisenresistent die Essity-Aktie ist, ist einerseits am Aktienkurs und andererseits an der Geschäftsentwicklung erkennbar. So ist der Wert im März dieses Jahres (2020) kaum gefallen und liegt seit seinem Börsengang immer noch vor dem DAX. Und dies ist kein Zufall, denn meist performen langweilige Unternehmen mit guter Marktstellung langfristig besser als der breite Markt.