Spannende Nachrichten heute von Champignon Brands (WKN A2PZ48 / CSE SHRM), einer führenden Gesellschaft für psychedelische Medizin: Wie Champignon nämlich Freitag nach Börsenschluss bekannt gab, plant man, einen Teil des Unternehmens in eine separate, börsennotierte Gesellschaft auszugliedern!

Tatsächlich arbeitet man daran, den Geschäftsbereich für funktionelle pilzinfundierte Verbrauchsgütern (CPG-Geschäft) an die Börse zu bringen. Dabei handelt es sich um nicht rezeptpflichtige, im regulären Handel verkaufte Produkte. Champignon bzw. die neue Company ist damit in einem sehr schnell wachsenden Markt vertreten, dem Experten in den kommenden Jahren Wachstumsraten von bis zu 8% pro Jahr prognostizieren!



Bislang plant das Unternehmen, dass Aktionäre, die zu einem bestimmten Stichtag Aktien von Champignon Brands halten, je Champignon Aktie eine Aktie des neuen Unternehmens erhalten. Was bedeutet, dass investierte Anleger in Zukunft an zwei unserer Ansicht nach sehr aussichtsreichen Geschäftsbereichen beteiligt wären. Insofern betrachten wir den Spin-Out als positiv, zumal Champignon unserer Ansicht nach bislang für den Bereich funktionale Pilze kaum Anerkennung an der Börse erhält.