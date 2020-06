× Artikel versenden

DAX-Wochenplan DAX an 13.000 gescheitert und nun zurück unter 12.000?

Nach 1.000 Punkten Anstieg zum Junistart folgten 1.000 Punkte Rückzug seitens der Marktteilnehmer. Regen folgt Sonnenschein - wie das Wetter am Wochenende so auch an der Börse die Stimmung. Was folgt daraus?





