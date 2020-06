Mit TwinWin-Zertifikaten können Anleger sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Indexnotierungen positive Renditen erwirtschaften.

Der Anreiz zur Investition in TwinWin-Zertifikate besteht darin, dass diese Zertifikate sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Notierungen des Basiswertes positive Rendite ermöglichen. Bei einer positiven Kursentwicklung des Basiswertes werden Investoren auf jeden Fall Gewinne erzielen. Damit auch ein nachgebender Preis des Basiswertes nicht in den roten Zahlen endet, darf der Basiswert innerhalb eines vordefinierten Zeitraumes oder an einem fixierten Bewertungstag ein vorgegebenes Niveau nicht unterschreiten.

Beim aktuell zur Zeichnung angebotenen BNP-TwinWin-Zertifikat auf den EuroStoxx50-Index ist die Differenz zwischen dem am Laufzeitbeginn ermittelten Basispreis während der Laufzeit des Zertifikates und dem am Laufzeitende festgestellten Indexstand für das Veranlagungsergebnis relevant.