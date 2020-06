Tatsächlich könnte jetzt der beste Zeitpunkt für Investoren sein, von den Chancen der Halbleiterindustrie zu profitieren.

10.06.2020 - Von Computern, die noch ganze Räume füllten, über Tischrechner, bis hin zu Smartphones, den kleinen intelligenten Helden, die heute unsere Computer in der Hosentasche sind: All diese technologischen Entwicklungen wurden durch Halbleiter ermöglicht und vorangetrieben. Spätestens seit dem Aufkommen intelligenter Smartphones und ihrer Rolle innerhalb der globalen Vernetzung sind Halbleiter auf dem Radar vieler Investoren. Trotz weitreichender Historie ist ein Ende der Weiterentwicklungs- und Wachstumsgeschichte längst nicht in Sicht. Tatsächlich könnte jetzt der beste Zeitpunkt für Investoren sein, von den Chancen der Halbleiterindustrie zu profitieren, meint Tom Riley, Portfolio Manager von AXA Investment Managers (AXA IM): „Unserer Ansicht nach stehen wir vor einer Periode mit dauerhaft höheren Wachstumsraten in bestimmten Märkten, da Halbleiter Einzug in neue Anwendungsbereiche halten – unter anderem in Robotik, autonome Fahrzeuge und vernetzte Produktionsbetriebe.“ Die „Technologisierung“ habe dabei gerade erst begonnen – dem Experten zufolge könnte das Jahr 2020 ein Jahrzehnt voller beispielloser Innovationsschritte einläuten, bei der die Konnektivität und Halbleiter kontinuierlich verbessert und weiterentwickelt werden: beides Komponenten, die für das Automatisierungsökosystem entscheidend sind.

So erwartet Riley den Ausbau von Technologien der nächsten Generation wie Quanteninformatik, Big-Data-Analyse, künstliche Intelligenz (KI) und 5G-Kommunikationsnetzwerke, die wirtschaftlichen Mehrwert freisetzen und jeden Tag weitere digitale Verbraucher miteinander verbinden werden. Laut Schätzungen werden die Menschen bis 2025 alle 18 Sekunden mit einem Online-Gerät interagieren. Zum Vergleich: Heute sind es gerade mal alle 6,5 Minuten. Bis 2030 sollen darüber hinaus 500 Milliarden Geräte angeschlossen sein und damit mehr als 16-Mal so viele wie aktuell (30 Milliarden).[1]

Halbleiter: Die Wachstumstreiber von morgen

Beim industriellen Internet der Dinge (IIoT) werden Halbleiterchips in alle Arten von Maschinen und Geräten eingesetzt, um Daten in Fertigungs- und Industrieprozessen zu sammeln und im Anschluss kommunizieren, verarbeiten und analysieren zu können. „Silicon Labs stellt beispielsweise mit seinem Fachwissen Geräte für IIoT-Anwendungen her, die hohe Leistung bei gleichzeitig niedrigem Energieverbrauch gewährleisten. Es besteht weiterhin ein enormes Potenzial für die weitere Verbreitung von IIoT-Anwendungen. Bain & Company zum Beispiel schätzt die weltweiten Ausgaben bis 2021 auf 520 Milliarden US-Dollar[2]“, so Riley.