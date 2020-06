Unsere letzte Kommentierung zum CAC 40 überschrieben wir an dieser Stelle mit „Schwerfällige Erholung“. Der französische Leitindex konnte zum damaligen Zeitpunkt mit dem strammen Tempo des Dax nicht Schritt halten.

Rückblick. In der Kommentierung vom 30.05. hieß es unter anderem „[…] Dieser Vorstoß erlangte nun kürzlich Relevanz, als er über den Widerstand bei 4.580 Punkten und auch über das Zwischenhoch von Ende April, das bei 4.720 Punkten markiert wurde, ausbrechen konnte. Noch ist dieser Vorstoß nicht als signifikant einzustufen. Das Ausbruchsszenario müsste sich sozusagen erst noch entfalten. Die Situation ist durchaus fragil. Vor diesem Hintergrund wäre es eminent wichtig, wenn sich der Index bei etwaigen Rücksetzern zumindest oberhalb von 4.580 Punkten halten könnte. Sollte sich der Index weiter nach oben orientieren können, würden mit dem Bereich der psychologisch wichtigen 5.000er Marke sowie mit dem Widerstandsbereich um 5.170 Punkte zwei potentielle Bewegungsziele auf den Index warten. Wie zuvor jedoch bereits thematisiert, ist die Situation nicht so eindeutig, wie es scheinen mag. Ein knackiger Rücksetzer unter die 4.580er Marke käme jetzt hochgradig ungelegen. Unter bullischen Aspekten gilt: Jeder Tag oberhalb von 4.580 Punkten (idealerweise oberhalb von 4.720 Punkten) wäre ein guter Tag. […]“.

In der Folgezeit hielt der CAC 40 sein Erholungsszenario am Laufen. Es gelang ihm doch noch, die psychologisch wichtigen 5.000 Punkte zu überschritten und noch einmal bis in den Bereich von 5.200 Punkten vorzustoßen, ehe die aktuellen Entwicklungen den Index zum Rückzug zwangen.

Aus charttechnischer Sicht wäre es aber eminent wichtig gewesen, bis in den Bereich um 5.500 Punkte vorzustoßen und auf dem Weg dahin, die 200-Tage-Linie bullisch zu kreuzen, um die Bodenbildung entscheidend voranzubringen. Dass es der Index nicht vermochte, den untergeordneten Widerstand bei 5.200 Punkten auszuhebeln, passt ins Bild der letzten Wochen.

Wie könnte es nun kurzfristig weitergehen? Wir gehen derzeit davon aus, dass sich der CAC 40 im Vergleich zu anderen Aktienindizes – insbesondere im Vergleich zu den US-Indizes und zum Dax - weiterhin etwas schwächer entwickeln wird und damit den eingeschlagenen Weg fortsetzen wird. Einen wichtigen Achtungserfolg würde er aber erzielen können, wenn es ihm doch noch gelingen sollte, die 5.500er Marke signifikant zu überspringen. Auf der Unterseite kommt dem Bereich 4.720 / 4.500 Punkte eine zentrale Bedeutung als Unterstützung zu. Sollte es unter die 4.720 Punkte gehen, muss die Lage neu bewertet werden.