Der Dax wurde am Donnerstag (11.06.) kräftig durchgeschüttelt. Die starken Tagesverluste offenbarten einmal mehr die Fragilität der aktuellen Lage an den Aktienmärkten und ließen unweigerlich Erinnerungen an die massive Korrektur wieder aufkommen, die bekanntlich das Handelsgeschehen über weite Strecken im Februar und März dominierte. Dass sich die Aktienindizes am gestrigen Freitag (12.06.) zumindest wieder stabilisieren konnten, sollte man wohlwollend zur Kenntnis nehmen, doch gleichzeitig nicht überbewerten. Genauso wenig sollte der Rücksetzer selbst überbewertet werden.

Nachdem der Dax in den letzten Wochen eine fulminante Zwischenrally zeigte und bereits an der 13.000er „schnuppern“ konnte, ist dieser Rücksetzer aus unserer Sicht erst einmal als Reaktion auf die extrem überkaufte Lage einzuordnen. Bislang ist es nicht mehr und nicht weniger. Dass der Index hierbei aber die 12.000er Marke, die in der Vergangenheit durchaus eine wichtige Rolle spielte, (kurzzeitig) unterschreiten musste, offeriert nun jedoch die Möglichkeit einer weiteren Ausdehnung der Konsolidierung. Platz hätte der Index noch…

Der Dax sollte dennoch in der neuen Handelswoche seinen Ausrutscher schleunigst korrigieren und sich wieder oberhalb von 12.000 Punkten festsetzen. Anderenfalls besteht aus charttechnischer Sicht durchaus das Risiko, dass auf der Unterseite noch einmal die Zone 11.250 Punkte / 11.000 Punkte ins Visier des Marktes geraten könnte.

Als potentielle Impulsgeber könnten sich zum einen die weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie und zum anderen die Vielzahl wichtiger (Konjunktur)Termine erweisen. In puncto Konjunkturtermine wird es aus deutscher Sicht vor allem am Dienstag (16.06.) spannend. An diesem Tag werden die frischen ZEW-Daten veröffentlicht. Zudem stehen aktuelle Daten zur Entwicklung der deutschen Verbraucherpreise auf der Agenda. Nach den jüngsten Ausführungen der US-Notenbank im Rahmen ihrer Leitzinsentscheidung vom 10.06. dürfte die für Dienstag (16.06.) und Mittwoch (17.06.) geplante Anhörung des Fed-Präsidenten Powell im US-Kongress ebenfalls mit Spannung erwartet werden.

Kurzum: Das Chartbild hat sich durch den Rücksetzer noch nicht sonderlich eingetrübt. Der Index ist nach seinem Fehlausbruch wieder in den dominierenden Aufwärtstrendkanal (grün dargestellt) zurückgefallen. Der Rücksetzer unter die 12.000er Marke mahnt allerdings zur Vorsicht. Wichtig war es daher, dass die 11.800 Punkte dem Druck zunächst standhalten konnten. Aus charttechnischer Sicht würde es unserer Einschätzung nach erst prekär werden, sollte der Index unter die zentrale Unterstützung bei 11.250 / 11.000 Punkte abtauchen. Auf der Oberseite stellt nun der Bereich um 13.000 Punkte eine veritable Hürde dar.