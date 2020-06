FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Furcht vor der viel diskutierten "zweiten Welle" der Pandemie des Coronavirus lässt Anleger zum Wochenbeginn in Deckung gehen. Die nationale Gesundheitsbehörde Chinas meldete am Montag 49 neue Infektionsfälle - nach vielen Wochen, in denen es kaum noch Erkrankungen gegeben hatte. Zu dem neuen Ausbruch war es auf einem Großmarkt Pekings gekommen.

Gut eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex Dax ein Minus von 2,4 Prozent auf 11 663 Punkte. Der EuroStoxx 50 wird mit einem Abschlag von knapp 3 Prozent erwartet. An den Börsen in Fernost gerieten die Kurse zunehmend unter Druck.