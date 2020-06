Goldaktien geben nach

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Vera Jourova, Vizepräsidentin der EU-Kommission zur Verbreitung von Falschinformationen in der Coronakrise: „Wir sprechen ganz klar von Russland und China“.Kommentar: Es ist wenig glaubwürdig (Fakenews), dass die Falschinformationen der Politiker Merkel und Spahn sowie des Robert Koch Instituts aus Russland oder China stammen (vgl. Tagesberichte vom 4.5.20, 12.5.20 und 18.5.20).Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem festeren Dollar zulegen (aktueller Preis 49.103 Euro/kg). Am 14.04.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz erreicht und wird seit vielen Jahren wieder fair bewertet. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Monaten viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss in den nächsten Monaten mit einer volatileren Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber fällt (aktueller Preis 17,10 $/oz, Vortag 17,56 $/oz). Platin gibt nach (aktueller Preis 777 $/oz, Vortag 800 $/oz). Palladium verliert (aktueller Preis 1.826 $/oz, Vortag 1.852 $/oz). Die Basismetalle geben etwa 1 % nach. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 37,30 $/barrel, Vortag 39,04 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 0,3 % oder 0,4 auf 114,5 Punkte. Bei den Standardwerten gibt Kirkland 2,0 % nach. B2 Gold kann sich um 0,1 % befestigen. Bei den kleineren Werten fallen New Gold 7,6 %, Belo Sun 5,9 % und Centerra 5,0 %. Vista können 7,9 % sowie Monument und Entree jeweils 5,9 % zulegen. Bei den Silberwerten fallen Mandalay 6,7 % und Great Panther 5,0 %. Santacruz steigen 6,9 % und Metallic 4,0 %.