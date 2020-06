Die Aktienmärkte könnten an der Schwelle zu einer rauen Phase stehen. Die letzten Handelstage haben es bereits angedeutet, der schwache Start in die neue Handelswoche an den asiatischen und europäischen Märkten schlägt nun in die gleiche Kerbe.

Spannend dürfte es vor allem für die zuletzt gut gelaufenen Technologieaktien werden. Diese hatten sich zwischenzeitlich auf exponierte Kursniveaus aufgeschwungen. Die Neigung, Gewinne mitzunehmen, dürfte hier entsprechend ausgebildet sein.

Die Tesla-Aktie steht stellvertretend für den enormen Aufschwung im Tech-Sektor. Der Ausflug über die psychologisch relevante Marke von 1.000 US-Dollar initiierte letztendlich die ersten Gewinnmitnahmen. Mit einem Wochenschluss (per 12.06.) bei 935 US-Dollar hat sich die Aktie bereits deutlich vom Verlaufshoch bei 1.027 US-Dollar entfernt und steuert damit einer ersten, wichtigen Bewährungsprobe entgegen.

Aus charttechnischer Sicht wäre es ideal, wenn die Aktie die Kreuzunterstützung bei 900 US-Dollar verteidigen könnte. Hier treffen eine veritable Horizontalunterstützung sowie der kurzfristige Aufwärtstrend aufeinander und verleihen dem Bereich eine hohe Relevanz. Mit Blick auf die heraufziehenden Marktunbilden ist aber fraglich, ob der Bereich von 900 US-Dollar am Ende halten wird. Sollte es darunter gehen, würde mit dem Bereich 830 / 775 US-Dollar die aus unserer Sicht zentrale Unterstützung auf den Aktienkurs warten. Sollte es dann auch noch unter die 775 US-Dollar gehen, könnte es heikel werden. Eine Neubewertung der Lage wäre in diesem Fall unerlässlich. Auf der Oberseite limitieren die Bereiche um 944 US-Dollar, 969 US-Dollar und 1.027 US-Dollar.