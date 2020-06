Der Silbermarkt bietet derzeit ein überaus spannendes Bild. Das Edelmetall befindet sich in einer aus unserer Sicht eminent wichtigen Phase. Über allem schwebt die zentrale Frage: War es das mit der Erholung bei Silber oder kann das Edelmetall doch noch das entscheidende Kaufsignal generieren und die Aufwärtsbewegung fortsetzen?

Zunächst einmal gilt es festzustellen, dass Silber aktuell die Aufwärtsdynamik etwas abhanden gekommen ist. Der Ausbruch über die 17,5 / 17,6 US-Dollar kreierte noch einmal ein frisches Kaufsignal und führte das Edelmetall folgerichtig bis in den nächsten relevanten Widerstandsbereich von 18,0 / 18,3 US-Dollar. Ein signifikanter Ausbruch blieb Silber trotz vielversprechender Ansätze bislang verwehrt. Im Ergebnis hat sich der ohnehin bereits als recht massiv einzustufende Widerstandsbereich noch einmal verfestigt. Das könnte für das Edelmetall eine ganz harte Nuss werden. Sollte dann allerdings der Ausbruch gelingen, könnte es durchaus dynamisch werden. In diesem Fall stünde einem Durchmarsch in Richtung 19,0 US-Dollar (markantes Februar-Hoch) eigentlich nichts mehr im Wege.

Kurzfristig könnte sich die Konsolidierung jedoch fortsetzen. Um die nach wie vor exzellente Ausgangsposition nicht zu gefährden, spielt sich die Verschnaufpause weiterhin oberhalb von 17,5 US-Dollar ab. Doch selbst ein Rücksetzer auf 17,0 US-Dollar (u.a. 200-Tage-Linie) oder gar auf 16,5 US-Dollar würde das positive Chartbild noch nicht ins Wanken bringen. Unter die 16,5 US-Dollar sollte es dann allerdings nicht mehr gehen. Anderenfalls wäre eine Neubewertung der Lage notwendig.

Schauen wir noch kurz auf die aktuelle Entwicklung des Gold-Silber-Ratio. Hierzu hieß es bereits in unserer letzten Kommentierung an dieser Stelle „[…] Wir hatten das Gold-Silber-Ratio bzw. dessen exorbitant hohe Niveau in vergangenen Kommentaren immer wieder als mögliches Indiz für eine bevorstehende Aufwärtsbewegung bei Silber angeführt. Bereits in der Vergangenheit waren markante Hochs im Gold-Silber-Ratio ein ums andere Mal Vorläufer einer Aufwärtsbewegung bei Silber. Zwischenzeitlich lag das Gold-Silber-Ratio jenseits der 120, mittlerweile hat es sich auf knapp 96 ermäßigt. Damit liegt es aber noch immer weit über den langjährigen Durchschnittswerten.“ Aktuell ist kaum Bewegung im Gold-Silber-Ratio zu erkennen. Derzeit hat es sich im Bereich 98 / 99 eingerichtet. Damit liegt es aber weiterhin deutlich jenseits der langjährigen Durchschnittswerte.

Kurzum: Silber scheint aktuell zu lauern und auf die passende Gelegenheit zu warten, um den Sprung über die Zone 18,0 / 18,3 US-Dollar zu wagen. Doch noch ist es nicht soweit. Auf der Unterseite verfügt das Edelmetall über einige belastbare Unterstützungen. Insbesondere die 17,5 US-Dollar und 17,0 US-Dollar sind diesbezüglich zu benennen. Unter die 16,5 US-Dollar sollte es dann allerdings nicht mehr gehen. Auf der Oberseite würde ein Sprung über die 18,0 / 18,3 US-Dollar den Weg in Richtung Februar-Hoch (19,0 US-Dollar) ebnen.