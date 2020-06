Brent C.O. zeigte bis vor kurzem eine ansprechende Erholung. Kurzzeitig sah es sogar so aus, als ob sich der Ölpreis oberhalb von 40,0 US-Dollar würde dauerhaft festsetzen können. Der Markt bildete schließlich bei 43,0 US-Dollar ein Verlaufshoch aus und trat daraufhin erneut den Rückzug an.

Vom markanten April-Tief bis zum Verlaufshoch im Juni verdoppelte sich der Ölpreis. Insbesondere infolge des Ausbruchs über die Widerstandszone 36,4 / 38,2 US-Dollar hellte sich das Chartbild noch einmal deutlich auf. Den eigentlichen Befreiungsschlag – ein Ausbruch über die Zone um 50,0 US-Dollar (inkl. der dort verlaufenden 200-Tage-Linie) – verpasste Brent C.O. jedoch deutlich. Aktuell muss Brent C.O. aufpassen, auf der Unterseite nicht stärker in Bedrängnis zu geraten. Brent C.O. nähert sich bereits der Zone 38,2 / 36,4 US-Dollar. Sollte es signifikant darunter gehen, muss die Lage aus charttechnischer Sicht noch einmal neu bewertet werden.

Unter fundamentalen Aspekten bietet sich weiterhin ein ambivalentes Bild, das Brent C.O. derzeit nicht erlaubt, signifikantes Aufwärtsmomentum zu kreieren. Die zurückhaltenden Projektionen der Fed in Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung in den USA, durchwachsene Konjunkturdaten, die angespannten Beziehungen zwischen den USA und China und nicht zuletzt die Sorgen in Bezug auf die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie kreieren diese schwer zu greifende Gemengelage.

Die aktuellen Daten der EIA (Energy Information Administration) für die Woche zum 05.06. vermochten es auch nicht, den Ölpreisen neuen Schwung zu verleihen. Ganz im Gegenteil, sie schlugen den Marktakteuren gehörig aufs Gemüt. Die Energy Information Administration gab die Ölproduktion in den USA für die Woche zum 05.06. mit 11,1 Mio. bpd (barrels per day) an, nach 11,2 Mio. bpd in der Vorwoche. Der Ölproduktion in den USA setzte damit ihren Abwärtstrend zwar fort, doch scheint er an Dynamik zu verlieren. Einen kräftigen Dämpfer erhielt der Markt jedoch durch den überraschend deutlichen Anstieg der US-Rohöllagerbestände im Berichtszeitraum. Die Bestände erhöhten sich in der Woche zum 05.06. um 5,7 Mio. Barrel auf nunmehr 538,1 Mio. Barrel. Die Bestände liegen damit noch immer um 11 Prozent über dem für diese Jahreszeit entsprechenden Durchschnittsniveau der letzten 5 Jahre.

Kurzum: Die Erholung bei Brent C.O. hat an Schwung verloren. Nun muss es darum gehen, den charttechnischen Schaden auf der Unterseite zu begrenzen. Idealerweise spielt sich der Rücksetzer oberhalb von 38,2 / 36,4 US-Dollar ab. Sollte es darunter gehen, muss mit einer Ausdehnung der Bewegung auf 32,0 US-Dollar gerechnet werden. Auf der Oberseite muss Brent C.O. nun erst einmal die 43,0 US-Dollar überwinden, um sich weiteres Aufwärtspotential zu erschließen.