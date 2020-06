Für die Wirecard Aktie hat die Woche der Wahrheit begonnen und sie scheint mit Kursverlusten und einer charttechnisch potenziell labilen Lage zu starten. Aktuelle Indikationen für den DAX-Wert notieren am frühen Montagmorgen bei 91,80/92,30 Euro und damit im Bereich rund um den XETRA-Schlusskurs vom Freitag. Noch sind die Indikationen von begrenzter Aussagekraft, doch bestätigt sich das, was schon am Donnerstag und Freitag ...