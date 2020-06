Nach der Erholungsrallye der Commerzbank Aktie von 2,814 Euro auf 4,774 Euro am vergangenen Montag war die letzte Woche für den MDAX-Wert durch eine charttechnische Konsolidierung geprägt. Bis auf 3,966 Euro fiel der Aktienkurs, nicht zuletzt aufgrund der schwachen Tendenz am Gesamtmarkt. Zwar konnte die Commerzbank Aktie am Freitag mit 4,16 Euro spürbar oberhalb des Tagestiefs aus dem XETRA-Handel gehen, doch der Druck bleibt erst ...