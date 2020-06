Natixis IM Studie: Finanzprofis vorsichtig optimistisch für die Aktienmärkte

Sowohl der MSCI World Index als auch der S&P 500 dürften dann nur noch rund sieben Prozent unter den Kursständen von Beginn des Jahres liegen werden. 51 Prozent der Befragten sehen die anfänglich starken Kursrückssetzer weniger durch die fundamentale Lage der Unternehmen als vielmehr durch Panikverkäufe der Anleger verursacht. Für 47 Prozent der weltweit befragten Finanzprofis waren die Aktienmärkte zu Beginn des Jahres allerdings bereits überbewertet. Dies ist das Ergebnis einer Befragung von Natixis Investment Managers, die zwischen März und April unter 2.700 Finanzprofis in 16 Ländern durchgeführt wurde. In Deutschland hatten sich 150 Vermögensmanager, Broker und Finanzberater an der Befragung beteiligt.

In Deutschland beurteilten die Finanzprofis die Lage deutlich skeptischer als ihre Kollegen im Rest der Welt. Für den MSCI World Index prognostizierten sie einen Jahresendstand von -12,8 Prozent gegenüber dem Stand zu Beginn des Jahres. Den S&P 500 sehen sie zum Ende des Jahres bei -14,1 Prozent. Der DAX dürfte nach Ansicht der deutschen Befragten das Jahr 2020 mit einem Minus von 16,6 Prozent beschließen. Mit Blick auf die USA waren 50 Prozent der in Deutschland Befragten der Meinung, dass mit der Coronakrise das Ende des Bullenmarktes bei Aktien eingeläutet worden sei. Obwohl US-Präsident Donald Trump bei den meisten Finanzprofis persönlich eher weniger hoch im Kurs stehen dürfte, sehen sie in ihm dennoch einen Treiber für die Aktienmärkte. Weltweit denken 62 Prozent der Befragten, dass die Wiederwahl Trumps sich positiv für die weitere Entwicklung von Aktien auswirken werde. In Deutschland äußerten sich sogar 71 Prozent in diesem Sinne.