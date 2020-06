Columbia Threadneedle: Bei Investmentgrade-Unternehmensanleihen defensiv positionieren

„Wir haben unsere Positionen in den Sektoren Technologie, Versorger, Getränke und Basiskonsumgüter aufgestockt. Innerhalb des Bankensektors haben wir umgeschichtet, um diejenigen Institute in Ländern mit einer soliden Haushaltslage höher zu gewichten“, schreibt Christopher Hult, Anleihen-Portfoliomanager bei Columbia Threadneedle, in einem aktuellen Kommentar.

Die Beurteilung des technischen Hintergrunds hat Columbia Threadneedle angesichts der Corona-Krise auf „vorteilhaft“ heraufgestuft. „Die Zentralbanken versorgen das Finanzsystem mit ihren Kreditfazilitäten mit nahezu unbegrenzter Liquidität“, schreibt Hult. „Gleichzeitig wurden beispiellose Konjunkturpakete für Unternehmen und Privathaushalte geschnürt, um einen wirtschaftlichen Zusammenbruch zu verhindern und dafür zu sorgen, dass sich die Wirtschaft vom Schock dieser Pandemie erholen kann.“

Die Beurteilung der wirtschaftlichen Aussichten haben die Experten auf „negativ“ herabgestuft. Hult: „Unseres Erachtens wird es unweigerlich zu einer massiven weltweiten Rezession kommen. In unserem Basisszenario gehen wir von einer U-förmigen Erholung aus, bei der es rund zehn Quartale dauern wird, bis nach einem stark negativen Jahr 2020 wieder das Wachstumsniveau von 2019 erreicht wird.“