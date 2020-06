Schwacher Wochenstart für die Nel ASA Aktie: Zwar rutscht der Aktienkurs im Handel an der Frankfurter Börse heute Morgen in einem volatilen frühen Handel von 1,825 Euro bis auf 1,731 Euro ab, doch wichtige charttechnische Verkaufssignale verzeichnet die Wasserstoff-Aktie bisher damit nicht. Nach der jüngsten Rallye auf das neue Top bei 1,952 Euro, das am Donnerstag erreicht wurde, hat eine volatile Konsolidierungsbewegung erst ...