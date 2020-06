Während die Wirecard Aktie sich noch nicht entscheidend von ihren Corona-Crashtiefs lösen konnte, hat die Adyen Aktie zuletzt bei 1.223 Euro an der Euronext in Amsterdam ein neues Rekordhoch markiert. Wirecards Konkurrent ist den Aschheimern bei der Aktienkursentwicklung weit davon gelaufen - was an der Börse von einigen als Argument für eine potenzielle Kursrallye des DAX-Titels gesehen wird, sollte dieser - endlich einmal - in ...