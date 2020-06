Kann der Goldpreis in den nächsten Tagen sein Mindestkursziel bei 1.760 USD erreichen, dann wird sich eine Investition in Turbo-Calls oder Faktor-Long-Zertifikate bezahlt machen.

„Rückblick: Nach der steilen Kaufwelle ab Mitte März erreichte der Goldpreis den markanten übergeordneten Widerstand bei 1.760 USD und drehte dort im Mai nach Süden ab. Diese Korrekturphase dauert bislang an, konnte von den Bullen zuletzt jedoch bei 1.670 USD gestoppt und eine erneute Kaufwelle gestartet werden.

Ausblick: In der vergangenen Woche wurde dabei bereits der kleinere Widerstand bei 1.715 USD überschritten und der Wert kurzzeitig über eine kurzfristige Abwärtstrendlinie gekauft. Diesen Schwung sollten die Bullen jetzt für einen Angriff auf die 1.760 USD-Marke nutzen. Darüber könnte eine neue Rally bis 1.800 USD und anschließend bis an die Zielmarke bei 1.850 USD führen. Weiterhin dürfte erst ein Bruch der Unterstützung bei 1.695 USD für eine Ausweitung der Korrektur und Abgaben bis 1.645 USD sorgen.“

Wenn sich der Goldpreis in Kürze zumindest wieder auf 1.760 USD steigern kann, dann wir eine Investition in Long-Hebelprodukte hohe prozentuelle Erträge ermöglichen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 1.684,5877 USD

Der BNP-Open End Turbo-Call auf Gold mit Basispreis und KO-Marke bei 1.684,5877 USD, BV 0,1, ISIN: DE000PN017F0, wurde beim Goldpreis von 1.722 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,125 USD mit 3,48 – 3,49 Euro taxiert.

Gelingt dem Goldpreis ein Anstieg auf 1.760 USD, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Goldpreis nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 6,70 Euro (+92 Prozent) erhöhen.

Faktor Long-Zertifikate

Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass der Goldpreis vor einem unmittelbaren Anstieg steht, könnte auch eine Investition in Faktor-Long-Zertifikate mit täglich angepasster Hebelwirkung interessant sein. Während das Morgan Stanley-Faktor Long-Zertifikat (ISIN: DE000MF0Q7C1) Anleger mit 10-facher Hebelwirkungen an den Kursbewegungen partizipieren lässt, bietet das HVB-Zertifikat (ISIN: DE000HX8YUS6) sogar 15-fache Hebelwirkung an.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Gold oder von Hebelprodukten auf Gold dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.