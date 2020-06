TUI hat im Rahmen eines Pilotprojekts zur Wiederaufnahme der operativen Aktivitäten nach dem Pandemie-bedingten Shutdown erste Urlauber nach Mallorca geflogen. „Mit 165 deutschen Urlaubern ist am Montagmorgen um 8:30 Uhr der TUI fly Flug X3 2312 von Düsseldorf nach Palma de Mallorca gestartet”, meldet das Reise-Unternehmen am Montagvormittag. Ein weiteres Flugzeug soll heute Nachmittag von Frankfurt aus in Richtung der ...