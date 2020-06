Euroboden kann bei einem Großprojekt in München Fortschritte erzielen. Für ein Vorhaben in der Innenstadt hat die Gesellschaft das Baurecht erhalten. Das Areal befindet sich nahe der Isar, in der Nähe liegt auch das Deutsche Museum. Euroboden will dort einen Neubau über 7.230 Quadratmeter erstellen. Zudem soll ein bereits bestehendes Gebäude revitalisiert werden. Das Verkaufsvolumen des Gesamtprojekts liegt bei rund 100 Millionen ...