Frank Fischer über den Dow-Dämpfer: "Europa hat die Nase vorn"

Fed-Chef Jerome Powell hat die Märkte wieder auf den Boden der Tatsachen geholt. Waren DAX, Dow Jones und vor allem die Nasdaq fast schon wieder heiß gelaufen, warnte Powell davor, dass die Corona-Krise wohl noch eine ganze Weile anhalten und die amerikanische Wirtschaft noch lange belasten werde. Er erwartet außerdem, dass die Jobverluste vieler Amerikaner wohl von Dauer sein werden. Entsprechend reagierten die Börsen mit zum Teil erheblichen Kursverlusten.

Dass die US-Wirtschaft noch sehr weit von ihrer früheren Stärke entfernt ist, deckt sich auch mit unserer Einschätzung. Denn was die Wirtschaftsleistung angeht, so hat die europäische Union zwar seit dem Hoch vor der Krise gut 50 Prozent verloren, aber in den vergangenen Wochen hat sich die Situation nicht nur stabilisiert, sondern sogar schon wieder leicht verbessert. Derzeit sind wir bei rund 49 Prozent des Vorjahresniveaus. Das ist nicht gut, und von einer Normalität kann nicht die Rede sein, aber der Weg zeigt langsam wieder nach oben.

Europa ist bei der Wirtschaftsleistung gegenüber den USA im Vorteil