FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat sich zu Wochenbeginn bislang recht stabil gezeigt. Die Gemeinschaftswährung pendelte am Montag in einer engen Spanne um die Marke von 1,1250 US-Dollar herum und bewegte sich damit in etwa auf dem Niveau vom Freitagabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1304 Dollar festgesetzt.

Die Stimmung an den Aktienmärkten trübte sich am Montag zwischenzeitlich deutlich ein. Der Euro wurde dadurch aber nicht nennenswert belastet. Ein neuer Coronavirus-Ausbruch in Peking verunsicherte die Anleger ebenso wie unerwartet schwache Konjunkturdaten aus China. So war die Erholung der dortigen Industrieproduktion im Mai nicht so stark ausgefallen wie erhofft.