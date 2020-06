Die letzten Monate verliefen für die Aktie des kanadischen Cannabis-Produzenten recht turbulent. Dem zunächst nicht enden wollenden Sinkflug der Aktie folgte im Anschluss eine veritable Zwischenrally, die von überraschend guten Zahlen für das März-Quartal initiiert wurde. Allerdings bröckeln bereits seit einiger Zeit wieder die Kurse. Noch besticht die Aktienkursentwicklung nicht unbedingt durch Nachhaltigkeit.

Im Mai ging alles ganz schnell. Die Aktie katapultierte sich förmlich von ihrem Tief bei 7,5 CAD auf 26,8 CAD in die Höhe. Dass es nach diesem satten Gewinn – zumal in so kurzer Zeit – über kurz oder lang zu Gewinnmitnahmen kommen würde, war wenig überraschend, doch der bisherige Verlauf der Konsolidierung wirft Fragen auf. Seit einiger Zeit zieht sich die Aktie Stück für Stück zurück. Allerdings gab es zuletzt keine nennenswerten Versuche, die Aufwärtsbewegung noch einmal aufnehmen zu wollen… Im Ergebnis läuft die Aktie nun die eminent wichtigen 16,8 CAD an. Sollte es ihr nicht gelingen, in diesem Bereich eine signifikante Gegenbewegung auf die Beine zu stellen, könnte es auf der Unterseite noch einmal ungemütlich werden. Bei einem Rutsch unter die 16,8 CAD könnte es weiter in Richtung 13,0 CAD und 10,0 CAD gehen.

Anderseits gilt, dass bereits Vorstöße über die 21,0 CAD hinweg zu einer Entspannung führen könnten.

Kurzum: Die Aktie steuert auf eine wichtige Bewährungsprobe zu. Ihr muss es gelingen, die 16,8 CAD zu verteidigen, anderenfalls könnte es eng werden. Die Rückeroberung der 21,0 CAD könnte für Entlastung sorgen.