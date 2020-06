publity blickt ins Ausland

Bei publity könnte es künftig auch ein Engagement im europäischen Ausland geben. Dies macht publity-Chef Thomas Olek im IR-Call deutlich. In der virtuellen Konferenz, bei der Privatanleger Vorstände treffen und Fragen stellen können, erläutert Olek, dass man dabei unter anderem an London und Paris interessiert sei. Den Markt für Büroimmobilien in Luxemburg hat die Gesellschaft schon umfangreich digitalisiert.Für ...