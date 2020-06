Exklusiv: Die MKP Invest im Portrait

Frischer Wind am österreichischen Markt für Vermögensverwalter

Neugründungen von unabhängigen Vermögensverwaltern genießen in Österreich Seltenheitswert, Neugründungen von unabhängigen Vermögensverwaltern mit einem rein weiblichen Gründerteam sind in der männerdominierten Finanzindustrie geradezu ausgeschlossen. Für eine willkommene Abwechslung und frischen Wind sorgt hier die Ende 2019 von den erfahrenen Investmentprofis Dr. Marlies Kinzel und Mag. Martina Pokorny gegründete MKP Invest Gesellschaft mbH.

Das Duo verfügt über mehrere Jahrzehnte an Erfahrung, die bei unterschiedlichen internationalen Investmentbanken und Vermögensverwaltern gesammelt wurde. „Basis für unsere Entscheidung war die langjährige erfolgreiche Tätigkeit, die Zufriedenheit unserer Kunden und die Erkenntnis, dass es für den individuellen Investmentansatz der MKP Invest einen Platz in diesem Markt gibt. Die ersten Monate sind sehr erfreulich verlaufen.“, kommentiert Marlies Kinzel die Motivation für den gemeinsamen Sprung in die Selbstständigkeit.