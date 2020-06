PGIM Whitepaper | Nach dem großen Lockdown: strukturelle Veränderungen für Unternehmen

Wie wird die Welt nach dem Coronavirus aussehen? Wenn die globalen Lockdowns enden und sich Familien und Gesellschaften erholen, werden sich für Unternehmen - und Investoren - auf der ganzen Welt neue Chancen und Herausforderungen ergeben, während sie die durch die Pandemie verursachten wirtschaftlichen, sozialen und politischen Veränderungen meistern. Dies geht aus Untersuchungen von PGIM Inc. hervor, dem 1,3 Billionen USD großen globalen Investmentmanager von Prudential Financial, Inc. (NYSE: PRU).

In „Nach dem großen Lockdown” untersuchen mehr als ein Dutzend PGIM-Investment-experten aus den Bereichen Fixed Income, Aktien, Immobilien, alternative Investments und Assetallocation, wie sich die Geschäftsmodelle, Strategien und Maßnahmen von Unternehmen anpassen müssen, um in einer Welt nach der Corona-Krise erfolgreich zu sein.