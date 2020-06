Wird die unglaubliche Dynamik der Erholung andauern?

12.06.2020 -Die positive Einschätzung zum Aktienmarkt und zu Unternehmensanleihen hat sich zuletzt als richtig erwiesen, denn Corona sorgte an den Börsen nicht mehr für Aufregung. Erfahren Sie mehr im VIDEO-INTERVIEW mit Florian Bohnet, Leiter Research bei DJE, was die Anleger in den nächsten Wochen erwartet.





Sehen Sie hier das Interview „Verschnaufpause“ mit Florian Bohnet (DJE Kapital AG), geführt von Markus Koch.





