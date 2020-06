WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag mit Kursverlusten geschlossen. Der ATX fiel 23,5 Punkte oder 1,02 Prozent auf 2284,06 Einheiten. Das europäische Umfeld fand zu Wochenbeginn keine klare Richtung. Nachdem in der Vorwoche bereits ein trüber Wirtschaftsausblick der US-Notenbank die Kauflaune stark getrübt hatte, nimmt nun die Angst unter den Anlegern vor einer zweiten Coronavirus-Infektionswelle zu, kommentierten Marktbeobachter die Entwicklungen.

Auch enttäuschende Konjunkturnachrichten aus China fanden Beachtung. So war die Erholung der dortigen Industrieproduktion im Mai nicht so stark ausgefallen wie erhofft. Die Stimmung in den New Yorker Industrieunternehmen hat sich im Juni hingegen spürbar gebessert, wurde am Nachmittag bekannt.