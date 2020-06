Verbund gibt Gebot ab

Verbund will sich an Gas Connect Austria beteiligen. Die bisher durchgeführte Prüfung eines möglichen Kaufs war offenbar erfolgreich, jetzt unterbreitet man OMV ein Angebot für deren Anteile an Gas Connect Austria. OMV hält derzeit 51 Prozent an dem Unternehmen, das bis 2011 als OMV Gas GmbH firmierte.Wie das Angebot genau aussieht, wird nicht gesagt. Finanzielle Details werden nicht mitgeteilt. Man beruft sich dabei auf die ...