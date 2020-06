NEW YORK (dpa-AFX) - Die Erholung des Dow Jones Industrial vom früh erreichten Tagestief unter der Marke von 25 000 Punkten hat am Montag im späteren Geschäft Unterstützung von der Fed erhalten. Händler verwiesen darauf, dass die US-Notenbank den Markt mit Aussagen zum geplanten Kauf von Unternehmensanleihen stützte, mit dem die Währungshüter die Liquidität an den Finanzmärkten weiter unterstützen wollen.

Zuletzt gewann der Dow 0,79 Prozent auf 25 807,48 Punkte. Das Kursbarometer der Wall Street war im Frühhandel erst um etwa drei Prozent abgerutscht, berappelte sich dann aber, als auf dem tiefsten Stand seit Ende Mai die Schnäppchenjäger ans Werk gingen. Die Fed verlieh dem Leitindex dann zwei Stunden vor Schluss zusätzlichen Rückenwind, womit der Dow die Gewinnzone erobern konnte./tih/he