Curevac plant IPO an der Nasdaq

Seit gestern ist klar, dass sich der Bund an Curevac mit rund 23 Prozent beteiligt. Die Bewertung des Unternehmens liegt dabei bei rund 1,3 Milliarden Euro. Später wird auch deutlich, dass Curevac ein IPO-Kandidat ist. Der Börsengang der deutschen Firma soll jedoch an der Nasdaq in New York erfolgen. Die Erstnotiz soll noch im Juli stattfinden. Dies berichtet die „Welt“ und beruft sich auf das Bundesfinanzministerium.Damit ...