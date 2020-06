Im Vorfeld der Leitzinsentscheidung der Fed witterte der Euro noch einmal Morgenluft und trieb den US-Dollar vor sich her. Sogar ein Test des markanten März-Tiefs schien in Reichweite zu kommen. Mit dem Tag der US-Leitzinsentscheidung (10.06.) wurden die Karten beim Währungspaar jedoch noch einmal neu gemischt. Der Euro geriet im Anschluss wieder unter Druck.

Die US-Notenbank Fed bestätigte am vergangenen Mittwoch noch einmal das niedrige Niveau der Leitzinsen. Mit einer Änderung dürften ohnehin nur die allerwenigsten Marktakteure gerechnet haben. Obwohl die Fed in ihren Projektionen zur wirtschaftlichen Entwicklung in den USA, zur Entwicklung des Arbeitsmarktes und zur Inflationsentwicklung nicht gerade überbordenden Optimismus versprühte, profitierte der US-Dollar von diesem Termin. An dieser Stelle sei noch einmal auf die anstehende Anhörung des Fed-Präsidenten Powell vor dem US-Kongress verwiesen. Am Dienstag (16.06.) wird Powell im US-Senat reden, am Mittwoch (17.06.) im US-Repräsentantenhaus. Diese Termine könnten EUR/USD weitere Impulse liefern.

In den nächsten Handelstagen werden zudem in den USA zahlreiche Konjunkturdaten veröffentlicht. Vor allem am Dienstag dürfte es mit frischen Daten zum US-Einzelhandel und zur US-Industrieproduktion spannend werden. Am Donnerstag werden zudem die aktuellen Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe als Indikator für den US-Arbeitsmarktbericht erwartet. Auf Seiten des Euro stehen in der neuen Woche die wichtigen Verbraucherpreise an. Am Dienstag (16.06.) werden die deutschen Verbraucherpreise veröffentlicht; am Mittwoch die für die Eurozone.

Aus charttechnischer Sicht verpasste es der Euro kürzlich, einen wichtigen Achtungserfolg gegen den US-Dollar zu erzielen. Hierzu hätte er das markante März-Hoch bei knapp 1,15 US-Dollar signifikant überwinden müssen. So aber setzten bereits im Bereich von 1,142 US-Dollar Gewinnmitnahmen ein. Die Unterstützung bei 1,12 US-Dollar steht aktuell im Fokus. Sollte diese unterschritten werden, würden die Bereiche um 1,115 US-Dollar und 1,11 US-Dollar als weitere potentielle Bewegungsziele auf die Agenda gesetzt werden. Unterhalb von 1,11 US-Dollar müsste eine Neubewertung der Lage erfolgen. Auf der Oberseite ist der Sachverhalt klar: Der Euro muss über die 1,142 US-Dollar.