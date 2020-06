WASHINGTON (dpa-AFX) - Weltweit weitere Konjunkturmaßnahmen geben den Aktienmärkten am Dienstag kräftigen Auftrieb. Die US-Notenbank Fed will zur Stabilisierung der Finanzmärkte in der Corona-Krise nun auch einzelne Unternehmensanleihen kaufen. Die Trump-Regierung erwägt überdies ein Infrastruktur-Programm über eine Billion Dollar und auch die japanische Notenbank ergriff weitere Maßnahmen. Diese Aussichten beflügeln hierzulande auch den Dax . Der Broker IG taxierte ihn gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 3,2 Prozent höher auf 12 298 Punkte.

Am Vortag hatte der Leitindex anfangs noch unter den Sorgen vor einer zweiten Corona-Infektionswelle gelitten nach einem Virusausbruch in Peking, seine Verluste bis zum Handelsschluss aber nahezu wettgemacht. Er war jedoch noch unter der runden Marke von 12 000 Punkten geblieben.

Politik und Notenbanken drehten die Geldhähne schneller auf als jemals zuvor, dies ermutige Investoren zu Aktienkäufen auf breiter Front, sagte Marktstratege Stephen Innes vom Broker AxiCorp. So gab es in Asien am Dienstag hohe Kursgewinne, vor allem in Japan. Auch die US-Futures zogen deutlich an./ajx/mis