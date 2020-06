DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Weltweit weitere Konjunkturmaßnahmen geben den Aktienmärkten am Dienstag kräftigen Auftrieb. Die US-Notenbank Fed will zur Stabilisierung der Finanzmärkte in der Corona-Krise nun auch einzelne Unternehmensanleihen kaufen. Die Trump-Regierung erwägt überdies ein Infrastruktur-Programm über eine Billion Dollar und auch die japanische Notenbank ergriff weitere Maßnahmen. Diese Aussichten beflügeln hierzulande auch den Dax . Der Broker IG taxierte ihn gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 3,2 Prozent höher auf 12 298 Punkte.

USA: - GEWINNE - Der Handel an den US-Börsen war am Montag von nervösen Schwankungen geprägt. Angesichts zunehmender Sorgen über eine neue Coronavirus-Infektionswelle sank der Dow Jones Industrial mit einem frühen dreiprozentigen Abschlag erst unter die Marke von 25 000 Punkten, dann kamen aber die Schnäppchenjäger und trieben ihn in der Spitze um etwa 1000 Punkte nach oben. Am Ende blieb ein Anstieg um 0,62 Prozent auf 25 763,16 Punkte übrig.

ASIEN: - ERHOLUNGSRALLY - Zusätzliche Konjunkturstimuli durch Notenbanken haben am Dienstag an den Börsen Asien eine Rally angefacht. So weitet die US-Notenbank Fed ihre Anleihekäufe noch weiter aus und Japans Notenbank stockt die direkte Corona-Hilfen für Unternehmen kräftig auf. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg rund eine Stunde vor Handelsende um 4,4 Prozent. In Shanghai ging es für den CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen zuletzt rund 1 Prozent nach oben und in Hongkong gewann der Hang Seng knapp 3 Prozen.

^

DAX 11911,35 -0,32%

XDAX 12083,22 0,58%

EuroSTOXX 50 3136,40 -0,55%

Stoxx50 2922,74 -0,36%



DJIA 25763,16 0,62%

S&P 500 3066,59 0,83%

NASDAQ 100 9776,89 1,17%

°



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:



^

Bund-Future 175,07 -0,18%

°



DEVISEN:



^

Euro/USD 1,1336 0,12%

USD/Yen 107,50 0,14%

Euro/Yen 121,86 0,24%

°



ROHÖL:



^

Brent 39,58 -0,14 USD

WTI 36,96 -0,16 USD

°



/mis