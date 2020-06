Heute eine neue Rally am Aktienmarkt - und das aufgrund von zwei im Grunde alter Nachrichten! Erstens: die Fed will Unternehmensanleihen kaufen (was sie bereits am 22.März angekündigt hatte) - damit finanziert die Notenbank entgegen ihrer eigenen Regularien direkt. Und zweitens will Trump eine Billionen Dollar in die US-Infrastruktur investieren - auch das ist keine neue Nachricht, sorgt aber gleichwohl in Asien für eine Rally und dürfte so auch den europäischen Aktienmarkt nach oben hieven. Es ist kaum zu glauben, wie schnell derzeit die Stimmung wechselt - gestern vormittag noch Depression, heute wieder Euphorie. Heute im Fokus die US-Einzelhandelsumsätze und die Aussagen von Fed-Chef Powell..

