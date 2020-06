FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Rückendeckung der Notenbank hat die zuletzt eingetrübte Stimmung an den Börsen aufgehellt. Nach sechs Handelstagen in Folge mit Verlusten ging es am Dienstag mit dem Dax im frühen Handel um 2,5 Prozent auf 12 210 Punkte aufwärts. Noch deutlicheren Gewinnen standen allerdings erneute Spannungen zwischen Nord- und Südkorea im Wege.

Die Fed will nun zur Stabilisierung der Finanzmärkte in der Corona-Krisemit dem Kauf einzelner Unternehmensanleihen beginnen. Das verhalf dem Dow Jones Industrial am Vortag nach anfänglichen Verlusten ins Plus. Zudem erwägt die Trump-Regierung ein Infrastruktur-Programm im Volumen von mehr als einer Billion Dollar. Und auch die japanische Notenbank fährt die Unterstützung für Unternehmen wegen der Corona-Krise deutlich hoch.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Börsenwerte erholte sich am Dienstagmorgen um 1,8 Prozent auf 25 883 Punkte. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 2,2 Prozent./bek/mis