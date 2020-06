---------------------------------------------------------------------------

INDUSTRIA WOHNEN hat in 2020 bereits über 200 Millionen Euro investiert

- Sieben Neubauprojekte an sechs Standorten erworben



- Nachfrage nach wertstabilen Assets ungebrochen hoch



Frankfurt am Main, 16. Juni 2020 - INDUSTRIA WOHNEN, der Spezialist für Wohnimmobilien-Investments in Deutschland, legt weiterhin eine hohe Schlagzahl auf der Ankaufseite vor. Unbeeinträchtigt von der Corona-Krise hat das Unternehmen innerhalb der ersten fünf Monate des Jahres 2020 sieben Transaktionen mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 212 Mio. Euro zum Abschluss gebracht. In allen Fällen handelt es sich um Forward-Deals für Wohnanlagen. Die Projekte wurden in mehrere von INDUSTRIA WOHNEN gemanagte Immobilien-Spezialfonds eingebracht oder verstärken den Eigenbestand des Unternehmens.



Der Schwerpunkt der zurückliegenden Akquisitionen liegt im Rhein-Main-Gebiet, hier erwarb INDUSTRIA WOHNEN Projekte in Darmstadt, Wiesbaden (Stadtteil Mainz-Kastel) sowie Langen bei Frankfurt am Main. Darüber hinaus kaufte die Gesellschaft laufende Immobilienentwicklungen in Weimar und Freiburg.



Wohnimmobilien als krisenfeste Anlagemöglichkeit bewährt "Die Corona-Krise wird weitreichende wirtschaftliche Folgen nach sich ziehen, das ist sicher, selbst wenn sich im Moment noch niemand über das volle Ausmaß im Klaren sein kann", so INDUSTRIA WOHNEN-Geschäftsführer Arnaud Ahlborn. "Umso größer ist der Bedarf an wertstabilen Anlagemöglichkeiten, insbesondere auf der Seite langfristig orientierter institutioneller Anleger." Sachinvestments in Wohnimmobilien stehen daher bei den Kunden der INDUSTRIA WOHNEN, zu denen bspw. Versicherungen und Pensionskassen gehören, weiter hoch im Kurs. "Mit unserem Fokus auf qualitativ hochwertigen Wohnraum im mittleren Preissegment decken wir auf der Mieterseite einen Markt ab, der auch in unsicheren Zeiten eine breite Nachfrage und eine den Anforderungen unserer Kunden stabile Rendite verspricht. Wir rechnen daher auch im weiteren Jahresverlauf mit einer Fortsetzung der guten Geschäftsentwicklung", so Ahlborn.

INDUSTRIA WOHNEN ist Spezialist für Investitionen in deutsche Wohnimmobilien. Das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main erschließt privaten und institutionellen Anlegern Investitionen in Wohnungen an wirtschaftsstarken Standorten in ganz Deutschland und bietet ein umfassendes Leistungspaket im Asset- und Property-Management. Aktuell verwaltet INDUSTRIA WOHNEN ein Volumen von mehr als 3,0 Milliarden Euro im deutschen Wohnungsmarkt und stützt sich dabei auf die Erfahrung aus über 60 Jahren Tätigkeit am Markt. INDUSTRIA WOHNEN betreut als Asset Manager private und institutionelle Investoren und kann in 2019 auf ein getätigtes Transaktionsvolumen von 1,2 Milliarden Euro zurückblicken. Die Akquisitionsstrategie von INDUSTRIA WOHNEN ist sowohl auf Neubau- als auch auf Bestandsinvestitionen gerichtet.



INDUSTRIA WOHNEN ist ein Tochterunternehmen der Degussa Bank AG.

www.industria-wohnen.de



