flatex Morning-news DAX update

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte schlossen am Dienstag allesamt mit bemerkenswerten Handelsergebnissen. Der japanische Nikei225 ging mit einem Plus von 4,88 Prozent bei 22.582,21 Punkten an der TSE aus dem Handel. Der südkoreanische Kospi legte gar um 5,28 Prozent auf 2.138,05 Punkte zu. Die US-Futures notierten seit der asiatischen Handelszeit durchweg mit enormen Kurszuwächsen. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen mit 12.168,37 Punkten mit einer gewaltigen Aufwärtskurslücke und schaffte es sogar schon in der ersten halben Stunde bis auf 12.241,61 aufwärts.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex ging am Montag via Xetra mit einem Kursverlust von 0,32 Prozent bei 11.911,35 Punkten aus dem Handel. Mangels einen neuen Verlaufshochs gilt unverändert der zuvor an dieser Stelle analysierte Kursverlauf vom Crash-Tief des 16. März 2020 bei 8.255,65 Punkten bis zum jüngsten Zwischenhoch des 08. Juni 2020 bei 12.913,13 Punkten, um die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher ermitteln zu können. Die Widerstände wären demnach bei den Marken von 12.233/12.913/13.594 und 14.013 Punkten auszumachen. Die nächste Unterstützung käme bei 11.814 und 11.134 Punkten in Betracht. Der RSI-Indikator befand sich zum Zeitpunkt dieser Analyse zum Xetra-Schluss mit 46,9 im neutralen Bereich, die 200er-Tageslinie (SMA) notierte bei 12.141,64 Punkten.





