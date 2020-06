Wie nah sind unsere Finanzblogger an der Finanziellen Freiheit dran?

Auf den Cent genau zu bestimmen ist das selbstverständlich nicht. Denn um die persönliche Lebenssituation eines jeden der 40 teilnehmenden Finanzblogger zu durchleuchten, wäre eine kleine Stasi-Behörde erforderlich. Doch sind diese Zeiten gottlob vorbei. Aber wir können uns der Antwort annähern, indem wir die Einnahmen aus passivem Einkommen mittels Dividenden den typischen Lebenshaltungskosten eines Durchschnittsdeutschen gegenüberstellen.

ACHTUNG! Für Hardcore-Frugalisten ist die folgende Auswertung aufgrund viel zu hoher Konsumausgaben nicht repräsentativ. Am Besten einmal die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und schnell den Browser schließen.

Da es hier um den Durchschnittsdeutschen geht, beschränken wir uns bei der Spaß-Auswertung auf die 20 deutschen Finanzblogger, zu denen ich im Sinne der großdeutschen Lösung von 1848 auch den Kollegen aus Österreich zähle. Ich hoffe, Bergfahrten sieht es mir nach.

So viel Geld geben wir im Monat aus

Unsere Freunde vom statistischen Bundesamt haben Zahlen vorgelegt, aus denen hervorgeht, dass der durchschnittliche Haushalt im Jahr 2018 die Lebensführung mit monatlich 2.704 Euro bestritt. Wieviel Geld wohin floss, zeigt die folgende Grafik:

Finanzielle Freiheit – So nah sind unsere Finanzblogger dran

Wieviel passives Einkommen aus Dividenden unsere Finanzblogger in den letzten 12 Monaten in Summe erzielt haben, siehst du in der folgenden Tabelle. Indem wir die Dividenden ins Verhältnis zu den durchschnittlichen Konsumausgaben setzen, erhalten wir den „finanziellen Freiheitsgrad in Prozent“. 100 Prozent käme der Finanziellen Freiheit gleich. Und so nah sind unsere Finanzblogger an der Finanziellen Freiheit dran:

Finanzblogger Dividenden € 12 Monate Dividenden € / Monat Freiheitgrad % GetMad 20,788.00 1,732.33 64.1% beamteninvestor 19,431.33 1,619.28 59.9% Bergfahrten 16,793.47 1,399.46 51.8% Freaky Finance 12,496.68 1,041.39 38.5% Plutus And Me 11,706.02 975.50 36.1% Rente mit Dividende 9,404.17 783.68 29.0% Finanzjongleur 3,733.83 311.15 11.5% Sparfuchs 3,659.13 304.93 11.3% Wachstumswerte.Net 3,584.46 298.71 11.0% Finanzblog News 3,506.18 292.18 10.8% Mission-CashFlow.de 3,276.27 273.02 10.1% KapitalFarm 3,115.42 259.62 9.6% Dividendenpirat 2,963.43 246.95 9.1% Finanzen mit Plan 2,034.41 169.53 6.3% Schwarzgeld 1,800.56 150.05 5.5% DividendeOhneEnde 1,790.69 149.22 5.5% Homo Oeconomicus 1,658.73 138.23 5.1% BudgetVision.de 1,166.34 97.20 3.6% Div. Aktien mit Plan 1,102.18 91.85 3.4% Finanz Kroko 268.18 22.35 0.8%

Die 100 Prozent hat leider noch keiner geschafft. Aber immerhin drei Finanzblogger haben mit über 50 Prozent bereits über die Hälfte des Weges zur Erlangung der Finanziellen Freiheit zurückgelegt. An der Spitze schreitet GetMad mit 64 Prozent Zielerreichung voran, gefolgt vom beamteninvestor und Bergfahrten aus Österreich. Wie viele Jahre die drei Finanzblogger für die volle Punktzahl noch brauchen, hängt wesentlich von deren Dividendenwachstum ab. Wie hoch dieses im 12-Monats-Vergleich ausfällt, siehst du in der Auswertung beim 12-Monats-Vergleich weiter unten.

Mit Freaky Finance, Plutus And Me und Rente-Mit-Dividende haben drei weitere Finanzblogger in etwa ein stolzes Drittel des Weges zurückgelegt. 9 Finanzbloggern befinden sich hingegen noch auf den ersten zehn Prozent des Weges befindet. Doch wie heißt es so schön: der Weg ist Ziel.

Es folgt die monatliche Auswertung aller 40 Finanzblogger aus allen Teilen der Welt auf Heller und Cent. Fangen wir stolz mit den Highlights an.

Heldentaten der Finanzblogger im Mai

Im Mai haben 38 Finanzblogger ihre Einnahmen mit uns geteilt. Das größte Depot führt DivGro mit einem Wert von etwa 809.000 Euro. Das kleinste Depot liegt im Mai bei 3.500 Euro. Im Durchschnitt kassierte jeder Finanzblogger Dividenden in Höhe von 807 Euro. Die höchste Mai-Dividende kassierte Plutus and Me aus Deutschland mit 4.650 Euro, was einem ansehnlichen Monatsgehalt entspricht, das die durchschnittlichen Konsumausgaben eines Monats locker deckt.

Rekord-Dividenden im Mai

Jahr für Jahr steigern hunderte von Qualitätsunternehmen die Dividende. Finanzblogger beteiligen sich an diesen Unternehmen und erhöhen so ihre Dividendeneinnahmen ebenfalls Jahr für Jahr. Gleichzeitig kaufen sie stets weitere Aktien nach. Entweder automatisiert über Aktien-Sparpläne oder über Einzelkäufe. Die logische Folge sind sich wiederholende Rekord-Dividenden sogar in Crashphasen. Im April konnten sich folgende Finanzblogger über neue Rekord-Dividenden freuen:

Finanzblogger Land Dividenden Das Starterdepot Germany 28.49 DividendeOhneEnde Germany 349.82 Finanzen mit Plan Germany 730.32 GetMad Germany 2850.82 Osztalèk Csaszar Hungary 133.1 Plutus And Me Germany 5180.06 Rente mit Dividende Germany 1055.79

Finanzblogger investieren international in die besten Unternehmen weltweit. Und ebenso international sind die investierenden Finanzblogger rund um den Globus verteilt. In dieser Tabelle siehst du, woher die teilnehmenden Finanzblogger kommen und wie hoch die gesamten Einnahmen pro Land sind:

Dividenden und Optionen nach Land

Land Anzahl Blogger Summe Dividenden Durchschn. Dividenden Options Prämien Anzahl Stillhalter Deutschland 20 17275,33 863,77 2367,13 5 USA 9 6286,97 698,55 132,9 1 Italien 2 1213,94 606,97 0 0 Kanada 1 236,71 236,71 0 0 Niederlande 1 243,84 243,84 0 0 Norwegen 1 128,94 128,94 0 0 Österreich 1 1243,73 1243,73 0 0 Ungarn 1 119,52 119,52 0 0 Australien 1 422,94 422,94 0 0 Finnland 1 3508,18 3508,18 0 0

Top 10 Finanzblogger nach Einnahmen

Und nun auf zur monatlichen Einnahme-Parade der Finanzblogger aus der ganzen Welt – von denen zugegebenermaßen ziemlich viele aus Deutschland sind.

Einige Finanzblogger erzielen nicht nur Einnahmen aus Dividenden, sondern verkaufen zudem Aktien-Optionen. Der Verkauf von Aktien-Optionen ist zwar kein passives Einkommen und mit einem höheren Aufwand und Risiko verbunden, doch wenn es funktioniert, winken deutlich höhere monatliche Einnahmen als „nur“ durch Dividenden allein. Hier die Top 10 Finanzblogger nach den höchsten Gesamteinnahmen:

Top 10 Finanzblogger nach realisierter Rendite

Die Höhe der Einnahmen hängt insbesondere vom Depotwert ab. Je höher der Depotwert, desto leichter lassen sich hohe Einnahmen erzielen. Bezieht man jedoch die Einnahmen auf den Depotwert, so lässt sich eine Rendite berechnen, die unabhängig vom Depotwert ist. Hier also die 10 Finanzblogger mit der höchsten Rendite im letzten Monat:

Top 10 Finanzblogger nach stabilem Zuwachs

Die monatlichen Einnahmen sind ein motivierender Schritt auf dem langen Weg zur Finanziellen Freiheit. Ebenfalls wichtig jedoch sind nachhaltig wachsende Einnahmen. Deshalb wird bei dieser Auswertung auf ein möglichst zuverlässiges Wachstum der Einnahmen über die letzten 12 Monate geachtet. Die Größe des Depots spielt auch hier keine Rolle.

Die Stabilität der Einnahmen wird über eine Zahl von +1 bis -1 ausgedrückt. Schwanken die Einnahmen stark, tendiert die Stabilität gegen 0. Sind sie rückläufig, so wird die Stabilität negativ und steigen die Einnahmen wie erhofft, positiv. Und hier die Top 10 Blogger mit der höchsten Einnahmestabilität:

Da die Einnahmen aus Dividenden besser planbar sind als Einnahmen über Optionsprämien, sind reine Dividendendepots hier klar im Vorteil.

Top 10 Finanzblogger nach Zuwachs im 12-Monats-Vergleich

Um die finanzielle Freiheit zu erreichen, sollte das Einkommen nicht nur stabil wachsen, sondern auch möglichst dynamisch. Deshalb werden hier die Einnahmen der letzten 12 Monate mit den Einnahmen der vorherigen 12-Monats-Periode verglichen. Diese Auswertung ist sozusagen die Königs-Disziplin und entsprechend auf vielen Finanzblogs anzutreffen.

Und hier die Finanzblogger mit den höchsten Zuwächsen im 12-Monats-Vergleich:

Kleinere Depots können die Dividenden innerhalb eines Jahres prozentual leichter steigern. Diese Tatsache motiviert gerade am Anfang ungemein. Es macht einfach Spaß, seine Dividenden um Prozente wachsen zu sehen, die mit gewöhnlichen Arbeitseinkommen kaum erreichbar sind.

Fazit: Finanzielle Freiheit – es geht voran

Zwar hat noch kein Finanzblogger die Finanzielle Freiheit des statistischen Durchschnittsdeutschen erreicht, doch ist die bereits zurückgelegte Teilstrecke des ein oder anderen beachtlich. Ebenso beachtlich sind die Steigerungsraten, mit denen anderen Kollegen ihr passives Einkommen im 12-Monats-Rhythmus erhöhen. Wie nah welcher Finanzblogger tatsächlich an der Finanziellen Freiheit ist, weiß natürlich nur er. Vielleicht findet sich in Bälde der ein oder andere erhellende Kommentar unter diesem Artikel wieder? Ich würde mich freuen.

