Technologische Revolution: Treibt NVIDIA die nächste KI-Welle voran?

Zentrale Erkenntnisse

Dass der CEO von NVIDIA gezwungen war, eine „Küchen-Keynote“ zu halten, um den neuen Grafikprozessor (GPU) des Unternehmens namens Ampere offiziell vorzustellen, war eine weitere Premiere in der neuen Normalität der COVID-19-Welt. Das tat jedoch einer der wichtigsten Markteinführungen neuer Halbleiter in den letzten Jahren, die erhebliche Auswirkungen auf künstliche Intelligenz (KI), Cloud Computing, Spiele und das Moore‘sche Gesetz hat, keinen Abbruch.

Ampere kommt mehr als drei Jahre nach der Einführung von NVIDIA Volta Ende 2017 auf den Markt. Voltas Leistungssprung und die Optimierung für künstliche Intelligenz (KI) waren damals ein wegweisender Schritt für die Einführung von Grafikprozessoren zur Beschleunigung von Arbeitslasten in der Cloud sowie für KI-Training. NVIDIA wurde dank der Kombination seiner überlegenen Hardware und der seit zehn Jahren getätigten Investitionen in den firmeneigenen Softwarestack CUDA zum De-facto-Standard für KI-Training. Die Einführung von Volta führte zu einem entscheidenden Wendepunkt in der KI, und seit der Einführung von Volta haben sich NVIDIAs Einnahmen im Bereich der Rechenzentren innerhalb von drei Jahren auf mehr als 1 Mrd. US-Dollar pro Quartal verdoppelt.