Die „Silberstadt“ Freiberg könnte ihre reiche Tradition bald neu beleben: Das Bergamt des Freistaates Sachsen hat jetzt dem kanadischen Silberproduzenten Excellon Resources Inc. (TSX: EXN; FRA: E4X1) die Bohrgenehmigung für das Projekt Silver City bei Bräunsdorf, nordwestlich von Freiberg erteilt. Es handelt sich um die ersten Edelmetallbohrungen in dem Gebiet seit rund 150 Jahren!

Historische Silbergehalte von mehreren Kilogramm pro Tonne

Das Projekt Silver City umfasst ein 164 Quadratkilometer großes, hochgradig mineralisiertes epithermales Silbergebiet in Sachsen (Deutschland), in dem über 750 Jahre lang Abbauarbeiten stattfanden, jedoch noch keine modernen Explorationsarbeiten mit Schwerpunkt Edelmetallen durchgeführt wurden.



Abbildung 1: Die Bräunsdorf Lizenz nordwestlich von Freiberg.

„Wir haben bei Silver City die einmalige Gelegenheit, die ersten Bohrlöcher in einem historischen hochgradigen Silbergebiet zu absolvieren“, meint Ben Pullinger, SVP Geology. „Die Produktionsaufzeichnungen aus dem Konzessionsgebiet weisen auf Silbergehalte mit mehreren Kilogramm pro Tonne über beachtliche Mächtigkeiten im gesamten Gebiet hin.“

Ende Juni beginnen die ersten Bohrungen auf der Lizenz Bräunsdorf

Die Bohrungen sollen in der zweiten Junihälfte 2020 beginnen. Der Bohrvertrag wurde nach einem Ausschreibungsverfahren an ein Bohrunternehmen mit internationaler Erfahrung vergeben. Die Vorbereitungen für einen baldigen Beginn der Arbeiten am Standort sind im Gange, wobei die höchsten Standards für Technik, Umwelt und Arbeitsschutz - einschließlich aller von der sächsischen Regierung erforderlich gemachten Präventivmaßnahmen in Zusammenhang mit COVID-19 - befolgt werden. Je nach den Ergebnissen dieser frühen Explorationen werden zukünftige Bohrungen geplant und Genehmigungen für die entsprechenden Pläne beantragt werden.

Excellon verfügt über eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von 100 % am Projekt Silver City von Globex Mining Enterprises (TSX:GMX, FRA: G1MN).

Silver City ist noch nie mit modernen Explorationsmethoden erkundet worden

Bei dem Projekt Silver City handelt es sich um ein epithermales Erzgangsystem, das sich über eine Streichlänge von 36 Kilometern (!) in Südwest-Nordost-Richtung auf einer Breite von 1 bis 5 Kilometern westlich der Stadt Freiberg (30 km südwestlich von Dresden) im Freistaat Sachsen erstreckt. Das unmittelbare Explorationskonzessionsgebiet und die Umgebung können auf eine lange und reiche Geschichte des Silberbergbaus mit zahlreichen historischen Minen zurückblicken, von denen viele nur bis in geringe Tiefen von meist weniger als 200 Meter ab dem Oberflächenniveau erkundet und/oder abgebaut wurden.

Aus historischen Berichten geht hervor, dass die Erzgänge eine Mächtigkeit von 0,5 bis 10 Meter und Gehalte von mehr als 3.500 g/t Silber aufweisen. Gold- oder Zinkgehalte wurden seinerzeit nicht analysiert. Petrographische und Flüssigkeitseinschlussuntersuchungen, die kürzlich von der Mineral Systems Analysis Group der TU Bergakademie Freiberg durchgeführt wurden, deuten darauf hin, dass die produktive Tiefe für Edelmetalle zwischen 50 und 450 Metern ab Oberflächenniveau liegt. Weitere Informationen zum Projekt Silver City erhalten Sie unter: http://www.excellonresources.com/operations/silver-city/snapshot/.



Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Excellon Resources halten können und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien von Excellon Resources beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Excellon Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da Excellon Resources die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung zu Excellon Resources entlohnt.