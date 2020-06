UBM Development verkauft Teile der „Gmunder Höfe” an Vonovia

Der österreichische Immobilien-Entwickler UBM Development verkauft gemeinsam mit seinen Partnern Baywobau und Rock Capital per Forward Sale den größten Bauteil des Münchener Wohnungsbauprojekts „Gmunder Höfe” an Vonovia. Zu finanziellen Einzelheiten der Vereinbarungen macht man am Dienstag keine Angaben. Die 322 Wohneinheiten sowie eine Kindertagesstätte werden bereits seit März dieses Jahres gebaut und sollen im Jahr 2023 ...