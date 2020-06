Tele Columbus verlängert Deal mit CSG

Tele Columbus und die Chemnitzer Siedlungsgemeinschaft (CSG) verlängern ihre bestehende Kooperation im Kabelnetzbereich. „Im Rahmen einer Vertragsverlängerung bleibt Tele Columbus Versorger für Fernsehen, Telefon und Internet in 5.000 Wohnungen der CSG. Zudem wurde die Neuerschließung von 240 Wohnungen vereinbart”, teilt der Berliner Netzbetreiber am Dienstag mit. Zudem sollen 240 Wohnungen neu erschlossen werden und in 185 ...