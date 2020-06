Ob offen, ob „still“ - Emigration aus Deutschland wird nach Corona anhalten

Wer im März die spektakuläre – wie sich zeigte nicht „kostenlose“ - Rückführung der Corona gestrandeten 250.000 Deutschen gesehen hatten, wird gedacht haben, Auswanderung ist auch keine Lösung, jetzt kommt der Trend zum Stoppen. Dieser Befund wird in dreifacher Hinsicht ein Trugschluss sein. Erstens handelte es sich damals primär um Touristen, zweitens war die Massenrückführung eine international abgestimmte staatliche Aktion und kein Goodwill des Herrn Maas und drittens umfasste sie nicht die im Ausland offiziell lebenden und „etablierten“ Deutschen, die nicht rückkehren wollten, weil sie einen Job, Firma und eine Zukunft haben. Kurzum: die Aktion betraf vorrangig die Auslandsbesucher und nicht die echten Auswanderer.

Das Auswanderungsphänomen ist drastischer als es die Abmeldestatistiken – Basis für Emigrationszahlen - bei den Einwohnermeldeämtern vermuten lassen. Wer meldet sich schon freiwillig ab, wenn er dadurch die Vorteile des Sozialstaates verliert oder eingeschränkt bekommt?

Zu dieser Gruppe der nicht erfassten „stillen“ Auswanderer zählen nicht nur die Hartz IV-Leute, sondern auch die „Armutsrentner“, die es nach Südosteuropa (Bulgarien, Rumänien, Ungarn) zieht, die deutschen Spätaussiedler, die in ihre Heimat (Polen, Rumänien, weniger nach Russland) wollen oder die hochkarätigen Spezialisten, die in den USA, Australien oder in Kanada Karriere suchen. Ein Abmeldezwang im Heimatland wird kaum im Zielland kaum verlangt.

Das Zahlenwirrwarr

Wer die amtlichen Migrationsstatistiken analysiert, sollte ferner zwischen Brutto- und Nettozahlen (abzüglich Rückkehrungen) unterscheiden. Er muss zusätzlich differenzieren zwischen den Ein- und Auswanderungen von Deutschen („Passkriterium“) und den aus Deutschland Ausgereisten sowie zwischen Bestandszahlen (Frage: Wie viel sind insgesamt schon ausgewandert?) und den jährlichen Veränderungen (Frage: Was kommt Jahr für Jahr noch dazu?). Die Statistiken verwirren zusätzlich, wenn das Kriterium Migrationshintergrund hineingedrängt wird, weil die Bürokratie zwischen Deutschen mit und ohne Migrationshintergrund unterscheidet.