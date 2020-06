Die Bundesregierung hat vergangene Woche die Nationale Wasserstoffstrategie verabschiedet: Für insgesamt neun Milliarden Euro soll eine Wasserstoff-Industrie aufgebaut werden. Bis 2030 sollen in Deutschland grüne Wasserstoff-Erzeugungsanlagen mit einer Gesamtleistung von bis zu fünf Gigawatt entstehen. Außerdem sollen internationale Wasserstoff-Partnerschaften geschlossen werden. Was bedeutet das für Wasserstoff-Aktien wie beispielsweise ITM Power oder NEL?

Karsten von Blumenthal, Wasserstoff-Experte und Analyst vom Analysehaus First Berlin, sieht die Nationale Wasserstoffstrategie „grundsätzlich sehr positiv für alle Player im Wasserstoffmarkt“. Die staatliche Förderung werde die Nachfrage nach Elektrolyseuren stark erhöhen. Gleichzeitig werde die Bundesregierung aber mit ihrer „Förderung starke deutsche Player am Weltmarkt etablieren“ wollen. „Damit müssen Unternehmen wie ITM Power und NEL in Zukunft gegen starke Wettbewerber wie Siemens oder ThyssenKrupp konkurrieren“, so der Analyst exklusiv gegenüber wallstreet:online.