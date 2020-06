ESG-Anlagen führen inzwischen kein Nischendasein mehr, sondern erfreuen sich wachsender Beliebtheit.

Diese Risikoanalyse wird dann in die Fundamentalanalyse integriert, die zum Standardrepertoire der aktiven Fondsverwaltung zählt. Unserer Ansicht nach ist die Kombination aus ESG-Faktoren und herkömmlicher Fundamentalanalyse über den gesamten Anlageprozess hinweg ein Schlüssel zum Renditeerfolg. Genau diesen Ansatz verfolgen die ESG-optimierten Fonds der STARS-Produktfamilie von NAM. Ziel der STARS-Fonds ist es, ihre jeweiligen Referenzindizes zu übertreffen, in Unternehmen zu investieren, die sich bestimmten ESG-Standards verpflichtet fühlen, und die Zukunft aktiv mitzugestalten, indem wir Unternehmen bei der Optimierung ihres ESG-Profils unterstützen. Die beiden letztgenannten Aspekte sind nicht nur konform mit unseren Erwartungen an die Wertentwicklung unserer Fonds, sondern tragen potenziell auch aktiv zur Verbesserung der Performance bei.

Bei NAM vertreten wir die These, dass aktive Einflussnahme ein wirkungsvolles Mittel darstellt, um den Shareholder Value abzusichern, langfristig Renditesteigerungen zu erreichen und auf positiven Wandel hinzuwirken. Dabei umfasst das Konzept der aktiven Einflussnahme neben der Ausübung von Stimmrechten auch den Dialog mit dem Unternehmen sowohl auf Ebene des auf ESG spezialisierten Teams (RI-Team) als auch auf Ebene des Investmentteams. Innerhalb unseres STARS-Portfolios gibt es zahlreiche Beispiele für Unternehmen, denen es mit unserer Hilfe gelungen ist, ihre ESG-Risiken zu minimieren und gleichzeitig ihr Shareholder Value-Potenzial zu maximieren.

In den von extremer Volatilität geprägten vergangenen Monaten sind die Vorteile von ESG-Anlagen besonders deutlich zutage getreten. So trotzten unsere STARS-Fonds dem schwierigen Umfeld und konnten vergleichsweise gut abschneiden. Als vorteilhaft erwies sich innerhalb der STARS-Produktfamilie die Untergewichtung von Energietiteln und Grundstoffen. Aktuell sind die STARS-Strategien nicht in Akteure aus dem Bereich der konventionellen Öl- und Gasförderung engagiert. Einerseits wegen der hohen ESG-Risiken, aber auch wegen des begrenzten Beitrags dieser Unternehmen zum Übergang in eine klimafreundlichere Wirtschaft. Gleichzeitig wirkten sich umfangreichere Positionen in Segmenten wie dem Technologiesektor positiv aus. Hier spielt für uns vor allem eine Rolle, wie die Unternehmen Risiken wie Datenschutz und Cybersicherheit steuern.









Dieses Dokument bietet dem Leser Informationen zu den spezifischen Expertise-Feldern von Nordea. Dieses Dokument (bzw. jede in diesem Dokument dargestellte Ansicht oder Meinung) kommt keiner Anlageberatung gleich und stellt keine Empfehlung dar, in ein Finanzprodukt, eine Anlagestruktur oder ein Anlageinstrument zu investieren, eine Transaktion einzugehen oder aufzulösen oder an einer bestimmten Handelsstrategie teilzunehmen. Dieses Dokument ist weder ein Angebot für den Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots für den Kauf von Wertpapieren oder zur Teilnahme an einer bestimmten Handelsstrategie.



Finden Sie hier Informationen zu den Vermögensverwaltenden Fonds und Produkten von Nordea Investment Funds S.A.