Die Volkswirtschaften kehren langsam aus dem Lockdown zurück und der Markt hofft optimistisch auf eine V-förmige Erholung.

Vorsicht vor zu viel Optimismus

Fast überall auf der Welt werden die Corona-Einschränkungen aufgehoben und die Wirtschaft wird wieder hochgefahren, daher könnte man davon ausgehen, dass Risikoanlagen nach ihren Tiefs von Ende März zu Recht so stark gestiegen sind. Nach unserer Einschätzung ist es jedoch verfrüht zu glauben, die Krise sei vorüber und die Welt steuere auf eine V-förmige Erholung zu. Wir bleiben daher in den grossen Anlageklassen neutral gewichtet.

Die Risiken sind ausgewogen. Bei all dem Optimismus, den die sinkende Zahl der Infektionen und Todesfälle in grossen Teilen der Welt hervorgerufen hat, und der Begeisterung aufgrund der fiskalischen und geldpolitischen Impulse darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass es zu einer zweiten grossen Covid-19-Infektionswelle gegen Jahresende kommen könnte. Gleichzeitig müssen die Unternehmen für eine gewisse Zeit eine neue schwere Last schultern – und beispielsweise ihre Prozesse so umgestalten, dass die Abstandsregeln eingehalten werden können



