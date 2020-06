BASF: BASF // ISIN: DE000BASF111

Die Ludwigshafener sind weiterhin umtriebig. So unterstützt der Chemieriese die Suche nach Wirkstoffen gegen COVID-19 und arbeitet mit ExxonMobil an neuen Technologien zur Aufbereitung von Erdgas. Doch der Chart scheint für einige Überraschungen gut zu sein, so haben wir für die Aktie mehrere Szenarien im Blick.